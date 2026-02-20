13:06
Агент 024

Бишкекчане жалуются на черный дым и едкий запах по улице Жукеева-Пудовкина

Фото читателей

В Бишкеке прохожие сообщают о черном дыме, который регулярно поднимается из трубы одного из строений на улице Жукеева-Пудовкина.

По словам бишкекчан, дым сопровождается резким и неприятным запахом — горожане предполагают, что могут сжигаться синтетические материалы или резина. Из-за этого, как отмечают местные жители, в районе становится трудно дышать, особенно в жаркую погоду.

«Я часто тут прохожу и постоянно вижу этот дым, а едкий запах распространяется на достаточно большое расстояние», — жалуется бишкекчанка.

Граждане просят соответствующие службы провести проверку и установить, чем отапливается или что сжигается в этом домостроении (точный адрес снят на видео читателями).

