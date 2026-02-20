Бишкекчане жалуются на черный дым и едкий запах по улице Жукеева-Пудовкина

В Бишкеке прохожие сообщают о черном дыме, который регулярно поднимается из трубы одного из строений на улице Жукеева-Пудовкина.
По словам бишкекчан, дым сопровождается резким и неприятным запахом — горожане предполагают, что могут сжигаться синтетические материалы или резина. Из-за этого, как отмечают местные жители, в районе становится трудно дышать, особенно в жаркую погоду.
«Я часто тут прохожу и постоянно вижу этот дым, а едкий запах распространяется на достаточно большое расстояние», — жалуется бишкекчанка.
