Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области

В ходе спецоперации сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана изъяли крупную партию наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным милиции, в рамках расследования уголовного дела перекрыт канал перевозки и распространения наркотиков. На посту в селе Сосновка остановили автомашину KIA K5 под управлением 30-летнего Р.И.А.. При осмотре салона инспекторы обнаружили несколько свертков с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, это гашиш. Общая масса изъятого наркотика не уточняется, однако в МВД отметили, что партия крупная.

По факту возбудили уголовное дело по статье 282 («Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств») УК КР. Подозреваемый водворен в СИЗО № 21 в Бишкеке.

Следствие продолжается.