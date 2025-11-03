Алмазбек Исманкулов вновь задержан. Он снова обвиняется в коррупции

Расследуется уголовное дело в отношении директора госпиталя «Микрохирургия глаза» Алмазбека Исманкулова и ряда должностных лиц Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Министерства здравоохранения и Министерства образования. Об этом сообщает МВД.

По его данным, дело возбуждено по факту коррупционных схем, связанных с незаконным получением и присвоением медицинского оборудования, поставленного в Кыргызстан в рамках иностранных технических кредитов.

«В 1997 году Кыргызским государственным национальным университетом имени Жусупа Баласагына для развития медицинского образования было создано ОсОО «Медицинский центр КГНУ «ИнтерГоспиталь»», директором которого назначен Алмазбек Исманкулов. В 1998 году между корейской компанией «Медисон Ко. ЛТД» и проректором КГНУ Алмазбеком Исманкуловым заключен контракт на поставку медицинского оборудования. Впоследствии по коррупционной схеме, через фиктивное собрание учредителей «ИнтерГоспиталь», государственная доля университета выведена в частную собственность», — говорится в сообщении.

В 1999-2000 годах в страну поступило медицинское оборудование на более чем $9 миллионов. Однако по разработанной Алмазбеком Исманкуловым схеме при содействии отдельных должностных лиц КГНУ, Минздрава, Минобразования и других ведомств оборудование незаконно распределено и передано в частные медицинские клиники, принадлежащие Алмазбеку Исманкулову. При этом кредит, взятый на закупку указанного оборудования, до настоящего времени не погашен, и обязательства по его выплате на основании решения суда несет государство. В пересчете на 2025 год сумма долга составляет $31 миллион.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий ГУУР МВД КР, Алмазбек Исманкулов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коррупция» УК КР. Постановлением Первомайского районного суда Бишкека, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к этому факту», — сообщили в МВД.

Напомним, в 2023 году в отношении руководителя Госпиталя микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова и должностных лиц муниципалитета возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». По версии следствия, несмотря на то что здание 2-го корпуса Клинической больницы № 6 не подлежит сдаче в аренду физическим лицам и невзирая на острую нехватку больничных коек, Алмазбек Исманкулов и несколько сотрудников мэрии Бишкека незаконно сдали его в аренду с умышленным занижением платы. Государству нанесен материальный ущерб в размере 93 миллиона 162 тысячи 576 сомов. Алмазбек Исманкулов взят под стражу.