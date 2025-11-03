На юге Кыргызстана произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 2 ноября в 18.13.

Очаг землетрясения располагался на территории КР (Алайский хребет), в 16 километрах к северо-западу от села Кашка-Суу, в 17 километрах к северо-западу от села Кара-Кабак, в 35 километрах к юго-востоку от села Кара-Отек, в 85 километрах к юго-западу от Оша.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кашка-Суу и Кара-Кабак 2 балла.