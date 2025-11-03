08:12
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Происшествия

На юге Кыргызстана произошло землетрясение

На юге Кыргызстана произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 2 ноября в 18.13.

Очаг землетрясения располагался на территории КР (Алайский хребет), в 16 километрах к северо-западу от села Кашка-Суу, в 17 километрах к северо-западу от села Кара-Кабак, в 35 километрах к юго-востоку от села Кара-Отек, в 85 километрах к юго-западу от Оша.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кашка-Суу и Кара-Кабак 2 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349432/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Землетрясения. О работе сейсмической службы рассказали в Академии наук КР
Еще одно землетрясение за последние сутки зафиксировано в Кыргызстане
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В&nbsp;одной из&nbsp;частных школ Бишкека произошло массовое отравление В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
3 ноября, понедельник
08:01
В Чуйской области пьяный мужчина в упор застрелил свою супругу во время ссоры В Чуйской области пьяный мужчина в упор застрелил свою...
07:54
Выборы-2025. ЦИК отказала в регистрации кандидату за фото с Камчи Кольбаевым
07:39
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 ноября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 ноября: ночью будет холодно
19:00
Афиша Бишкека на неделю: русский балет, киноновинки и выставки
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:59
Число детей, отравившихся шаурмой в частной школе, увеличилось до 63
17:26
Ульяновская область России хочет расширять сотрудничество с Кыргызстаном