Тайное место для употребления наркотиков выявили в Оше в ходе рейда «Антикино»

Тайное место для употребления синтетических наркотиков выявили в Оше в ходе операции «Антикино». Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Отмечается, что проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие для выявления нарушений и фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических веществ.

В рамках операции «Антикино» проведены проверки заведений развлекательного характера — антикинотеатров, караоке и компьютерных клубов, расположенных в крупных городах и районных центрах КР.

Так, в Оше в одном из заведений на улице Абдыкадырова выявлен факт организации тайного места для употребления синтетических наркотиков. По данным следствия, администратор 2007 года рождения, совместно с парнями 2006 года рождения употребляли наркотики и вовлекли в это подростка 2011 года рождения.

Расследование продолжается, материалы переданы в ГУВД для дальнейшего разбирательства.