Происшествия

В Екатеринбурге убита и обезглавлена кыргызстанка. Подозреваемый — ее сын

Утром 30 октября в юго-западном лесопарке Екатеринбурга обнаружено тело 41-летней женщины без головы — найдено прохожим-бегуном. Подозреваемым в совершении преступления является ее 21-летний сын. Об этом сообщает агентство URA.

По данным следствия, мать и сын приехали в Екатеринбург из Кыргызстана в 2023 году, женщина работала в торговом центре, молодой человек был безработным.

По версии обвинения, 20 октября возле автозаправки в лесу подозреваемый совершил убийство, после чего отрезал голову, чтобы скрыть следы. Следователями СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») с квалификацией по тяжелому преступлению.

В квартире, где жил подозреваемый совместно с четырьмя другими лицами, проведены обыски; мужчина находится под стражей. Проводятся следственные действия с целью выяснить мотивы и полную картину инцидента.
