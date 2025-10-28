В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов

ГУВД Чуйской области сообщило о задержании жительницы Токмока, подозреваемой в мошенничестве под видом народной целительницы.

Как уточнили в ведомстве, в социальных сетях появилась публикация, где говорилось, что некая М.Э., проживающая в одном из микрорайонов города, обманывала граждан, предлагая «лечение в кыргызском национальном стиле». Женщина брала деньги якобы за оказанные услуги, а также оформляла на доверчивых людей кредиты и присваивала полученные средства.

Фото ГУВД Чуйской области. В Токмоке задержана «народная целительница»

Позже с заявлением в милицию обратилась местная жительница Н.Ж., сообщившая, что с февраля по октябрь 2024 года М.Э. завладела ее деньгами на сумму 1,5 миллиона сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса КР «Мошенничество».

Подозреваемая М.Э. , 1984 года рождения, задержана и водворена в изолятор временного содержания. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

В милицию уже поступили аналогичные заявления от других граждан. Следствие продолжается.

ГУВД Чуйской области призывает возможных пострадавших от действий подозреваемой обращаться в ОВД Токмока или по телефонам: (0312) 60-73-63, (0701) 15-35-12.