16:49
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Происшествия

В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов

ГУВД Чуйской области сообщило о задержании жительницы Токмока, подозреваемой в мошенничестве под видом народной целительницы.

Как уточнили в ведомстве, в социальных сетях появилась публикация, где говорилось, что некая М.Э., проживающая в одном из микрорайонов города, обманывала граждан, предлагая «лечение в кыргызском национальном стиле». Женщина брала деньги якобы за оказанные услуги, а также оформляла на доверчивых людей кредиты и присваивала полученные средства.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Токмоке задержана «народная целительница»
Позже с заявлением в милицию обратилась местная жительница Н.Ж., сообщившая, что с февраля по октябрь 2024 года М.Э. завладела ее деньгами на сумму 1,5 миллиона сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса КР «Мошенничество».

Подозреваемая М.Э. , 1984 года рождения, задержана и водворена в изолятор временного содержания. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

В милицию уже поступили аналогичные заявления от других граждан. Следствие продолжается.

ГУВД Чуйской области призывает возможных пострадавших от действий подозреваемой обращаться в ОВД Токмока или по телефонам: (0312) 60-73-63, (0701) 15-35-12.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348845/
просмотров: 476
Версия для печати
Материалы по теме
Взяла 500 тысяч сомов и исчезла. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве
В Чуйской области раскрыто крупное мошенничество с продажей чужой земли
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
«Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
Защита от мошенников: в КР новые требования для микрофинансовых организаций
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК
Не теряйте бдительности! Новую схему с логотипом Нацбанка придумали мошенники
В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
Директора ОсОО задержали за махинации с землями лесного фонда на Иссык-Куле
В Сокулукском районе задержан подозреваемый в совершении мошенничества
Популярные новости
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
В&nbsp;Бишкеке женщина выпала с&nbsp;балкона В Бишкеке женщина выпала с балкона
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
Взяла 500 тысяч сомов и&nbsp;исчезла. Милиция задержала подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Взяла 500 тысяч сомов и исчезла. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве
Бизнес
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
28 октября, вторник
16:25
Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле нового автовокзала Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле нового...
16:22
Наедине с болью. В Кыргызстане возник дефицит жизненно важного лекарства
16:18
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
16:18
В Бишкеке состоится Форум руководителей школ Кыргызстана
15:59
В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов