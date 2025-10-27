14:26
Происшествия

МВД застало подростков за алкоголем и наркотиками в «Антикино»

В Бишкеке сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана провели оперативно-профилактические мероприятия в ряде заведений, предоставляющих услуги отдыха под брендом «Антикино». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По ее данным, в одном из заведений на улице Усенбаева выявлены несовершеннолетние, употреблявшие спиртные напитки, а также другие посетители, находившиеся под воздействием наркотических веществ.

Родителей задержанных подростков вызвали на место. После несовершеннолетних передали инспектору по делам детей, входящему в состав следственно-оперативной группы Свердловского РУВД.

Администрация заведения привлечена к ответственности за нарушение требований безопасности и создание условий, в которых могли происходить противоправные действия с участием несовершеннолетних. Проверку по данному факту продолжает УВД Свердловского района.

Пресс-служба МВД подчеркнула, что подобные заведения могут представлять угрозу для молодежи и способствовать распространению незаконных веществ.
