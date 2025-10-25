Взяла 500 тысяч сомов и исчезла. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве

В Бишкеке задержали гражданку, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района

Отмечается, что ранее в УВД Ленинского района обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении А.А., которая под предлогом оказания содействия в приобретении земельного участка в жилмассиве «Тендик» завладела средствами в размере 500 тысяч сомов и скрылась, не выполнив обещания.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

Задержанная А.А., 1975 года рождения, водворена в ИВС. По данным милиции, установлена ее причастность к совершению других аналогичных преступлений.