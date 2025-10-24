В Оше владелица ресторана «Мээрим» не заплатила городу 13 миллионов сомов

В Ошской мэрии заявили, что владелица ресторана «Мээрим» С.Мамнова задолжала городскому бюджету 13,6 миллиона сомов. Большая часть суммы не выплачена до сих пор.

По данным муниципалитета, в 2003 году С.Мамнова получила участок площадью 880 квадратных метров на улице Кара-Суу с правом собственности и 15-летнего пользования на общую площадь 1 тысяча 647 квадратных метров. В 2010-м с ней заключен договор аренды, однако впоследствии часть земельных участков — 610 и 270 квадратных метров — признана ее собственностью решением Ошского городского суда в 2012 году. Но официально в реестре они так и не зарегистрированы.

В 2022-2023 годах спорные земли возвращены в муниципальную собственность. Позже Главное управление ГКНБ по Ошской области и Ошу провело аудиторскую проверку. Выявлено, что с 2011-го по 2023-й С.Мамнова не вносила арендные платежи, причинив ущерб бюджету города на 10,4 миллиона сомов.

По расчетам с начала 2024 года по октябрь 2025-го, долг увеличился еще на 3,2 миллиона сомов. Таким образом, общая задолженность составила 13 миллионов 631 тысячу сомов.

В мэрии уточнили, что предпринимательница погасила лишь 600 тысяч сомов, а оставшаяся сумма — свыше 13 миллионов — до сих пор не выплачена.