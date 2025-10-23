17:13
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Происшествия

Генпрокуратура обязала интернет-платформу выплатить $2,885 миллиона налогов

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики выявила и устранила налоговые нарушения со стороны международной интернет-платформы «Т.». Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По ее данным, в результате проверки установили, что компания «Т.» осуществляла коммерческую деятельность на территории страны, но не прошла налоговую регистрацию.

Совместно с Государственной налоговой службой Генпрокуратура приняла меры для устранения выявленных нарушений. В итоге компанию зарегистрировали в налоговых органах Кыргызской Республики.

На счета уполномоченного органа поступили налоговые платежи в размере $2 миллионов 885 тысяч (252 миллиона 365 тысяч 250 сомов).

В релизе Генпрокуратуры название платформы не раскрывается. Однако, как недавно заявил заместитель председателя Налоговой службы Кубаныбек Ысабеков, налоговую регистрацию в республике прошел маркетплейс Temu. Не исключено, что речь именно об этой интернет-платформе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348273/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
Кыргызстан и Япония намерены устранить двойное налогообложение
В Афганистане частично восстановили доступ к интернету после недовольства людей
Фискальное ПО начали внедрять в отелях Бишкека, Оша и Джалал-Абада с 1 октября
Кыргызстан вошел в список стран с самым недорогим интернетом
В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет
В Кыргызстане налоговые доходы бюджета выросли на 26,5 процента
Пользователи массово жалуются на резкое падение скорости интернета в Кыргызстане
Бишкекчане жалуются на перебои с интернетом у провайдера «Акнет»
Кыргызстан в цифровую эпоху: закон, скорость и суверенитет
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Пожар в&nbsp;жилом доме в&nbsp;Оше: президент поручил сделать ремонт за&nbsp;счет средств мэрии Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
В&nbsp;Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по&nbsp;вине которого погиб подросток В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток
Бизнес
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
23 октября, четверг
17:08
В Кыргызстане завершился первый республиканский конкурс «Жаратман манасчы» В Кыргызстане завершился первый республиканский конкурс...
17:06
В Нарыне открыли новое здание районного предприятия электрических сетей
17:04
Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
16:57
Нефтетрейдеры: В Кыргызстане есть запасы топлива, угрозы дефицита нет
16:55
Кыргызстан просит ЕЭК о продлении ввозной таможенной льготы на электромобили