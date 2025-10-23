Генпрокуратура обязала интернет-платформу выплатить $2,885 миллиона налогов

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики выявила и устранила налоговые нарушения со стороны международной интернет-платформы «Т.». Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По ее данным, в результате проверки установили, что компания «Т.» осуществляла коммерческую деятельность на территории страны, но не прошла налоговую регистрацию.

Совместно с Государственной налоговой службой Генпрокуратура приняла меры для устранения выявленных нарушений. В итоге компанию зарегистрировали в налоговых органах Кыргызской Республики.

На счета уполномоченного органа поступили налоговые платежи в размере $2 миллионов 885 тысяч (252 миллиона 365 тысяч 250 сомов).

В релизе Генпрокуратуры название платформы не раскрывается. Однако, как недавно заявил заместитель председателя Налоговой службы Кубаныбек Ысабеков, налоговую регистрацию в республике прошел маркетплейс Temu. Не исключено, что речь именно об этой интернет-платформе.