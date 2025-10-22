Задержан приближенный лидера ОПГ Дженго. Незаконно переоформил землю в Оше

Задержан приближенный лидера ОПГ Дженго. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту легализации (отмывания) преступных доходов, установлена схема незаконного переоформления земельного участка площадью 1,8 гектара в Оше.

«Во время оперативно-разыскных мероприятий задержан один из приближенных лидера ОПГ Дженго, на имя которого оформлен участок. Установлено, что земельный надел использовался для сокрытия и придания законности имуществу, нажитому незаконным образом. Расследование продолжается. Участок, предварительная стоимость которого составляет 43 миллиона 750 тысяч сомов, передан государству. Проверяются обстоятельства возможного участия других лиц в противоправных действиях, а также устанавливаются дополнительные факты хищения и легализации имущества», — говорится в сообщении.