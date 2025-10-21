Драка водителей в Бишкеке. Виновных привлекли к ответственности

В Бишкеке двух водителей, устроивших драку на улице, привлекли к ответственности. Об этом сообщает столичное ГУВД.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором водители автомобилей Kia K7 и Mercedes-Benz Sprinter не поделили дорогу и устроили драку. Инцидент произошел на пересечении улиц Логвиненко и Льва Толстого.

«По факту начата доследственная проверка. В отношении водителей составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Решением суда в отношении водителя Kia K7 Д.И., 1991 года рождения, наложен штраф на 5 тысяч 500 сомов, а водитель Mercedes-Benz Sprinter Т.И., 2002 года рождения, водворен в спецприемник СОБ ГУВД на трое суток», — говорится в сообщении.