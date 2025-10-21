ГКНБ задержал таможенных инспекторов «СЭЗ Бишкек»

В Государственном комитете национальной безопасности рассказали, за что задержали инспекторов ГТС КР, работающих на «СЭЗ Бишкек».

По данным ведомства, сотрудники таможни на систематической основе получали денежные средства в размере 3-5 тысяч сомов от участников внешнеэкономической деятельности вместе с декларациями, журналами учета и другими документами, после чего незамедлительно перекладывали их в карманы форменной одежды.

главный инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» подполковник К.Д.Д.;

старший инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» майор А.М.А.;

старший инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» капитан А.М.А.;

инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» майор Т.Ж.А.;

инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» майор Н.Н.М..

15 октября в рамках уголовного дела по статье 342 («Получение взятки») УК КР были задержаны:

Задержанные водворены в СИЗО до 23 ноября.

ГКНБ КР продолжает расследование уголовного дела с целью установления всех причастных лиц к данной устойчивой коррупционной схеме в системе Таможенной службы.