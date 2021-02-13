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Сюжеты: Скандал с Райымбеком Матраимовым, Скандалы с чиновниками

Суд по делу Матраимова. Как прокурор связан с таможней и «Мекеним Кыргызстан»

Прокурор по делу Райымбека Матраимова, убегавший от журналистов после окончания судебного заседания и прятавшийся в будке охраны, — родной брат таможенника, работавшего на Юго-Западной таможне. К такому выводу пришло издание Factcheck.kg, которое провело расследование.

Журналисты нашли страницу прокурора Орозбека Бердибаева в социальной сети Facebook, где под постом о поздравлении с днем рождения другая пользовательница — Нургуль Кулмурзаевна Бердибаева называет его братом.

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Перейдя в профиль Нургуль Бердибаевой, Factcheck.kg обнаружил там еще одну пользовательницу с такой же фамилией — Мээрим Бердибаеву.

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Удалось также обнаружить одну из публикаций, где в комментариях таможенник Алмаз Бердибаев называет ее сестренкой.

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Через портал «Тизме» расследователи смогли подтвердить, что Мээрим Бердибаева приходится родной сестрой таможенника Алмаза Бердибаева и прокурора Орозбека Бердибаева. У всех троих совпадает отчество.

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Таким образом, круг замкнулся. Прокурор по делу Матраимова Орозбек Бердибаев и таможенник Алмаз Бердибаев братья, делает вывод Factcheck.kg.

«На странице прокурора удалось обнаружить еще один интересный факт. Ороз Бердибаев — фигура, явно давно знакомая окружению Матраимова. Под постом о его дате рождения поздравление оставил не кто иной, как председатель партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров. Отметим, политобъединение называют «подручной партией» экс-замглавы таможни», — пишет издание.

Редакция Factcheck.kg обратилась к соответствующим органам с требованием проверить, насколько прокурор Ороз Бердибаев, запросивший для Райымбека Матраимова столь мягкую меру пресечения, подпадает под закон о конфликте интересов.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека признал Райымбека Матраимова виновным в коррупции. Гособвинение запросило оштрафовать обвиняемого на 260 тысяч сомов. Его оштрафовали. Кроме того, суд снял арест с имущества обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183368/
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