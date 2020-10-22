Расследование. Кто из родных и близких Райымбека Матраимова работает в таможне

Сайт Factcheck.kg опубликовал список родственников и приближенных Райымбека Матраимова — около 30 человек, которые занимают разные должности в Государственной таможенной службе.

«Часть из них устроилась на работу в таможню до декабря 2017 года. Напомним, что до этого периода Райымбек Матраимов был заместителем председателя ГТС. Среди опубликованных имен и фамилий оказались близкие родственники экс-чиновника, в их числе члены спортивных клубов EREM, принадлежащих семье Матраимовых», — отмечается в расследовании.

В перечне значатся:

Нурсеит Сыдыков — родной племянник Райымбека Матраимова. Оперативный работник управления по борьбе с контрабандой центральной таможни;

Нурсултан Турсунбаев — родной племянник Райымбека Матраимова. Инспектор Юго-западной таможни;

Азизбек Токонов — супруг родной племянницы Райымбека Матраимова. Майор, начальник центра процедур Ошской таможни;

Таалайбек Токторов — супруг двоюродной сестры Райымбека Матраимова. Инспектор Юго-западной таможни;

два брата Таалайбека Токторова Эркин и Байсал также работают на таможне инспекторами;

Искендер Тургунов — родной брат супруги Райымбека Матраимова. Заместитель начальника железнодорожной таможни «Север»;

Асанбек Мурзакасымов — зять депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова. Инспектор таможни «Кант»;

Алмаз Арзиев — сват Искендера Матраимова. Был начальником отдела процедур таможенной службы, сейчас на пенсии;

Руслан Романов — брат супруги Искендера Матраимова. Инспектор пункта «Карамык»;

Запарбек (Зафар) Айдаров — сват Тилека Матраимова. Главный инспектор таможни «Бишкек»;

Эркинбек Айдаров — брат Запарбека Айдарова. Инспектор железнодорожной таможни в Кара-Суу;

Эламан Жунусов — окул бала Райымбека Матраимова, сын кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ибрагима Жунусова. Старший инспектор таможни «Манас»;

Данияр Абдыраимов — главный тренер футбольного клуба EREM. Инспектор Юго-западной таможни;

Адилет Култаев — игрок футбольного клуба EREM. Замначальника отдела Юго-западной таможни;

Эламан Аринов — игрок ФК EREM. Инспектор Юго-западной таможни;

Нуртилек Жайлобаев — игрок ФК EREM. Сотрудник отдела по борьбе с контрабандой оперативной таможни;

Жамалидин Мусаев — известный волейболист, игрок сборной Кыргызстана и волейбольной команды EREM. Сотрудник центральной таможни;

Асан Сатыбалдиев — игрок волейбольной команды EREM. Сотрудник центральной таможни.

Отдельно представлен список тех, кто устроился в ГТС по итогам конкурсного отбора в конце 2019-го:

Токтоболот Тилекбеков — сын Тилека Матраимова. В 2020 году стал таможенником, по предварительным данным, инспектор поста «Маданият»;

Айжан Нурмаматова — младшая сестра супруги Исламбека Матраимова. Работает в отделе обеспечения ГТС;

Бектур Медеров — двоюродный брат Райымбека Матраимова. Стал инспектором таможни «Манас»;

Семетей Анарбаев — сын главы Финразведки Гуламжана Анарбаева, свата семьи Матраимовых. Пока он в резерве кадров таможни;

Кумар Жалиев — кикбоксер и телохранитель Райымбека Матраимова. С недавних пор работает на таможне;

Нургазы Жорошев — оперативный работник отдела по борьбе с контрабандой. Он принимал участие в нападении на оператора «Азаттыка» в сентябре прошлого года. Тогда на журналистов напала группа людей, которые отобрали камеры, телефон и другие вещи. Жорошев проходит одним из подозреваемых в нападении;

Илимбек Аттокуров — тренер клуба EREM по дзюдо. В резерве кадров;

Эламан Дуулатов — сын экс-руководителя Финполиции Бакира Таирова. Брат Таирова Искендер является бизнес-партнером компании АКА Petroleum, которую связывают с Хабибулой Абдукадыром, он в свою очередь имеет общий бизнес с Райымбеком Матраимовым;

Хан-Бото Борбиев — сын певца Бека Борбиева, близкого друга Райымбека Матраимова. Инспектор таможни «Манас»;

Алихан торо Марифов — сын свата Матраимовых. Инспектор Юго-западной таможни.

По утверждению расследователей, это лишь видимая часть айсберга. Масштабы внедрения «своих» людей значительно крупнее.

Отметим, что ГКНБ возбудил уголовное дело по коррупционным схемам Райымбека Матраимова. В ходе расследования установлена причастность около 40 человек. На днях в рамках расследования этого дела был задержан и доставлен сам Райымбек Матраимов. Он согласился оплатить ущерб государству на сумму 2 миллиарда сомов и уже внес на депозитный счет госкомитета 80 миллионов. Суд отпустил его под подписку о невыезде.