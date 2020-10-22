Расследование. Кто из родных и близких Райымбека Матраимова работает в таможне

Сайт Factcheck.kg опубликовал список родственников и приближенных Райымбека Матраимова — около 30 человек, которые занимают разные должности в Государственной таможенной службе.
«Часть из них устроилась на работу в таможню до декабря 2017 года. Напомним, что до этого периода Райымбек Матраимов был заместителем председателя ГТС. Среди опубликованных имен и фамилий оказались близкие родственники экс-чиновника, в их числе члены спортивных клубов EREM, принадлежащих семье Матраимовых», — отмечается в расследовании.
В перечне значатся:
- Нурсеит Сыдыков — родной племянник Райымбека Матраимова. Оперативный работник управления по борьбе с контрабандой центральной таможни;
- Нурсултан Турсунбаев — родной племянник Райымбека Матраимова. Инспектор Юго-западной таможни;
- Азизбек Токонов — супруг родной племянницы Райымбека Матраимова. Майор, начальник центра процедур Ошской таможни;
- Таалайбек Токторов — супруг двоюродной сестры Райымбека Матраимова. Инспектор Юго-западной таможни;
- два брата Таалайбека Токторова Эркин и Байсал также работают на таможне инспекторами;
- Искендер Тургунов — родной брат супруги Райымбека Матраимова. Заместитель начальника железнодорожной таможни «Север»;
- Асанбек Мурзакасымов — зять депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова. Инспектор таможни «Кант»;
- Алмаз Арзиев — сват Искендера Матраимова. Был начальником отдела процедур таможенной службы, сейчас на пенсии;
- Руслан Романов — брат супруги Искендера Матраимова. Инспектор пункта «Карамык»;
- Запарбек (Зафар) Айдаров — сват Тилека Матраимова. Главный инспектор таможни «Бишкек»;
- Эркинбек Айдаров — брат Запарбека Айдарова. Инспектор железнодорожной таможни в Кара-Суу;
- Эламан Жунусов — окул бала Райымбека Матраимова, сын кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ибрагима Жунусова. Старший инспектор таможни «Манас»;
- Данияр Абдыраимов — главный тренер футбольного клуба EREM. Инспектор Юго-западной таможни;
- Адилет Култаев — игрок футбольного клуба EREM. Замначальника отдела Юго-западной таможни;
- Эламан Аринов — игрок ФК EREM. Инспектор Юго-западной таможни;
- Нуртилек Жайлобаев — игрок ФК EREM. Сотрудник отдела по борьбе с контрабандой оперативной таможни;
- Жамалидин Мусаев — известный волейболист, игрок сборной Кыргызстана и волейбольной команды EREM. Сотрудник центральной таможни;
- Асан Сатыбалдиев — игрок волейбольной команды EREM. Сотрудник центральной таможни.
Отдельно представлен список тех, кто устроился в ГТС по итогам конкурсного отбора в конце 2019-го:
- Токтоболот Тилекбеков — сын Тилека Матраимова. В 2020 году стал таможенником, по предварительным данным, инспектор поста «Маданият»;
- Айжан Нурмаматова — младшая сестра супруги Исламбека Матраимова. Работает в отделе обеспечения ГТС;
- Бектур Медеров — двоюродный брат Райымбека Матраимова. Стал инспектором таможни «Манас»;
- Семетей Анарбаев — сын главы Финразведки Гуламжана Анарбаева, свата семьи Матраимовых. Пока он в резерве кадров таможни;
- Кумар Жалиев — кикбоксер и телохранитель Райымбека Матраимова. С недавних пор работает на таможне;
- Нургазы Жорошев — оперативный работник отдела по борьбе с контрабандой. Он принимал участие в нападении на оператора «Азаттыка» в сентябре прошлого года. Тогда на журналистов напала группа людей, которые отобрали камеры, телефон и другие вещи. Жорошев проходит одним из подозреваемых в нападении;
- Илимбек Аттокуров — тренер клуба EREM по дзюдо. В резерве кадров;
- Эламан Дуулатов — сын экс-руководителя Финполиции Бакира Таирова. Брат Таирова Искендер является бизнес-партнером компании АКА Petroleum, которую связывают с Хабибулой Абдукадыром, он в свою очередь имеет общий бизнес с Райымбеком Матраимовым;
- Хан-Бото Борбиев — сын певца Бека Борбиева, близкого друга Райымбека Матраимова. Инспектор таможни «Манас»;
- Алихан торо Марифов — сын свата Матраимовых. Инспектор Юго-западной таможни.
По утверждению расследователей, это лишь видимая часть айсберга. Масштабы внедрения «своих» людей значительно крупнее.
Отметим, что ГКНБ возбудил уголовное дело по коррупционным схемам Райымбека Матраимова. В ходе расследования установлена причастность около 40 человек. На днях в рамках расследования этого дела был задержан и доставлен сам Райымбек Матраимов. Он согласился оплатить ущерб государству на сумму 2 миллиарда сомов и уже внес на депозитный счет госкомитета 80 миллионов. Суд отпустил его под подписку о невыезде.