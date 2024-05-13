Выявлена схема незаконного ввоза грузовиков из Казахстана в Кыргызстан

Выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовиков в Госагентстве регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине, прошедших таможенное оформление в Казахстане согласно нормам Бурабайского протокола. Об этом сообщил пресс-центр Нацбезопасности.

Отмечается, что Казахстан при ввозе из третьих стран грузовиков, с момента выпуска которых прошло более семи лет, применяет пониженные ставки таможенной пошлины ВТО в размере 10 процентов от стоимости, в то время, согласно ЕТТ ЕАЭС, размер ввозной таможенной пошлины составляет 1 евро за 1 кубический сантиметр.

«Используя такие обстоятельства, отдельные лица в сговоре должностными лицами госагентства организовали незаконную коррупционную схему по регистрации и постановке на первичный учет грузовых транспортных средств», — отметили в комитете.

ГКНБ совместно с главным управлением по борьбе с контрабандой ГТС установлена регистрация более 3 тысяч тягачей старше семи лет. Разница в недоплате таможенных платежей с одного грузовика составляет от 1 миллиона до 1,5 миллиона сомов.

В рамках уголовного дела задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР пять человек, причастных к коррупционной схеме. Мероприятия по установлению дополнительных фактов в деятельности госагентства и иных должностных лиц продолжаются.