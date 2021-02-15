Эмильбек Кимсанов снова заговорил: привел еще факты о коррупции Матраимова

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов в период своей работы в день зарабатывал по $7 миллионов. Видео обращения его бывшего подчиненного Эмильбека Кимсанова опубликовано в Facebook.

«Говорил, если мы от него уйдем, то разделается с нами. Говорил, что все в его руках, Кыргызстан его. С завтрашнего дня меня начнут очернять его люди в интернете. Али (журналист Али Токтакунов. — Прим.) и одну десятую часть отмытых денег не смог назвать. Он (Матраимов) намного больше отмыл. С каждой машины с грузом сигарет из Беларуси закрывал по 150 тысяч. В день количество таких грузов доходило до 60. Так он зарабатывал в день по $7 миллионов», — рассказал Эмильбек Кимсанов.

Он также вспоминает, что когда работал на КПП «Достук», расположенном в Кара-Суйском районе Ошской области, в месяц приносил Райымбеку Матраимову по $500 тысяч.

«В месяц по $500 тысяч приносил ему. Тогда он нам давал $20 тысяч, чтобы 10 человек поделили между собой. Остальное оставлял себе», — добавил Эмильбек Кимсанов.

Напомним, Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозревались в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года Эмильбека Кимсанова арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.

В октябре прошлого года в МВД заявили, что дело в отношении бывшего сотрудника управления по Ошской области Государственной таможенной службы Эмильбека Кимсанова прекращено. Однако Генеральная прокуратура позже отменила это постановление.

Эмильбек Кимсанов неоднократно заявлял, что его арест связан с тем, что он рассказал правду о коррупционных схемах на таможне, связанных с Райымбеком Матраимовым.