В Жогорку Кенеше призывают провести чистку в Таможенной службе

Государственной таможенной службе необходимо провести чистку своих сотрудников. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Дастан Бекешев.

В пример он привел ситуацию с журналистским расследованием о коррупционных схемах при ввозе товаров в Кыргызстан и связях экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова в ГТС.

«Уже названы все имена и фамилии. Рассказали, кто чем занимался и кем приходится Райымбеку Матраимову. Какие меры приняты по этому поводу?» — поинтересовался парламентарий.

На это глава ГТС Кадыржан Семетеев ответил, что половина сотрудников, о которых шла речь в расследовании, со дня выхода материала находятся на больничном. Остальных перевели на другие места службы, за ними ведется постоянный контроль.

«Я не пойму, что происходит? Он всех купил что ли? Экс-президент из-за него пострадал. Садыр Жапаров тоже хочет себе головную боль создать. Например, он сказал, что 2 миллиарда сомов перечислит, 80 миллионов перевел и все. Партию купил, на таможню влияет. Ладно, вы не должны политики касаться. Но внутри своей службы сделайте чистку», — возмутился Дастан Бекешев.

Кадыржан Семетеев пообещал, что предложение депутата будет в обязательном порядке рассмотрено.

«На начало следующего года назначена аттестация сотрудников ГТС. По результатам чистка будет. В отношении лиц, озвученных в журналистском расследовании, идет служебное разбирательство. По окончании мы сообщим в СМИ о результатах», — добавил он.