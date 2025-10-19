В Китае сразу девять генералов сняли с постов в связи с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает The New York Times

Своего поста в частности, лишился член Политбюро и заместитель председателя Центрального военного совета, генерал Хэ Вэйдун — третий по значимости военнослужащий в иерархии Народно-освободительной армии Китая.

Министерство обороны КНР заявило, что генерал Хэ Вэйдун и восемь других высокопоставленных офицеров были исключены из армии и партии, ранее уже было известно расследования в отношении некоторых из них.

По данным издания, среди уволенных — адмирал Мяо Хуа, курировавший политическую работу в армии и попавший под следствие в прошлом году, а также главком Восточного театра боевого командования, генерал Линь Сянъян.

Глава КНР Си Цзиньпин после своего прихода к власти в 2012 году развернул кампанию против коррупции и нелояльности в армии и других структурах. Кампания по чистке в рядах армии вновь активизировалась в 2022 году. Как полагает NYT, это свидетельствует о том, что, по мнению Си Цзиньпина, проблема коррупции в армии по-прежнему сохраняется.