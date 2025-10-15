С начала года в Кыргызстане задержали более 12 тысяч пьяных водителей

За 9 месяцев 2025 года в Кыргызстане задержали 12 тысяч 448 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

Всего с начала года выявили 898 тысяч 335 нарушений правил дорожного движения. Из них:

135 тысяч 141 случай превышения скорости;

6 тысяч 185 фактов незаконной тонировки стекол;

11 тысяч 716 случаев управления транспортным средством без документов;

112 тысяч 29 фактов, когда водители и пассажиры не пристегивались ремнями безопасности;

28 тысяч 603 нарушения в отношении пешеходов и водителей мопедов;

425 тысячи 973 водителя не выполнили требования дорожных знаков и разметки.

По данным ГУОБДД, за различные нарушения с начала года на штрафные стоянки отправили 123 тысячи 303 транспортных средства.