Экс-генпрокурор Аида Салянова: Раскрыто убийство Камилы Дуйшебаевой

Экс-генеральный прокурор Аида Салянова заявила о том, что убийство Камилы Дуйшебаевой раскрыто. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее данным, в свое время, пытаясь очернить ее, убийство девушки политизировали, и преступление оставалось нераскрытым.

«Как эта история связана с убийством Айсулуу Мукашевой? Сегодня в 20.30 расскажу на своей странице в прямом эфире», — написала Салянова.

Однако через некоторое время она опубликовала новый пост, где писала, что в интересах следствия ей пришлось отложить эфир.

«По просьбе МВД, в связи с интересами следствия, предоставление информации пришлось отложить. Но я верю, через пару недели появится возможность рассказать все подробно», — написала она.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014-го при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли на кладбище в селе Байтик неделю спустя. Девушка задушена собственным шарфом. Версию о самоубийстве оперативники отбросили сразу. Это дело стало резонансным, так как в СМИ назывались очень громкие имена. 11 лет милиция не может раскрыть это преступление. По делу проходил дядя экс-генпрокурора Аиды Саляновой Калыбек Эльтуйбасов.

Жительница Каракола Айсулуу Мукашева, 2008 года рождения, пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина, 1984 года рождения, задержан в Бишкеке.