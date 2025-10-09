Война России и Украины отравляет природу и негативно влияет на мировой климат. К такому выводу пришла Инициатива по учету парниковых газов в ходе войн (IGGAW). Эксперты опубликовали отчет о последствиях конфликта в Украине для мирового климата, сообщает The Guardian.

Фото иллюстративное. Война в Украине отравляет природу и негативно влияет на мировой климат

Согласно исследованию, ущерб для климата сопоставим с ежегодными выбросами парниковых газов от 175 стран мира либо с выбросам от 90 миллионов бензиновых автомобилей за год.

В частности, в отчете говорится о выбросе в атмосферу 175 миллионов тонн эквивалента углекислого газа. В этот выброс входит не только углекислый газ, но и закись азота и гексафторид серы. Все эти вещества считаются сильнейшими из всех парниковых газов.

Ведущий автор IGGAW Леннард де Клерк отмечает, что последствия от выбросов «углевода конфликта» из-за ситуации в Украине будут ощущаться во всем мире. Он также призвал мировое сообщество заставить РФ заплатить за возможные последствия, которые, по его словам, сильнее всего затронут «страны глобального юга».

В отчете также указано, что треть от общего объема всех указанных выбросов приходится на непосредственные боевые действия, использование топлива, производство взрывчатых веществ и боеприпасов.

На другую треть приходится потенциальное использование стали и бетона, которые будут необходимы для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Эти выбросы могут быть существенно снижены, если при восстановлении будут использоваться более экологичные материалы.

Последняя треть выбросов, согласно отчету, приходится на возникшие из-за конфликта пожары, изменение маршрутов рейсов самолетов, удары по энергетической инфраструктуре и миграцию.

«Новая денежная оценка ущерба климату подчеркивает важную роль выбросов парниковых газов в возникновении конфликтов. Нам крайне необходимо международное соглашение о том, как измеряются и решаются проблемы выбросов в результате конфликтов и военных действий», — заявила специалист по экологической политике Обсерватории конфликтов и окружающей среды Линси Коттрелл.