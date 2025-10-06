За пьяное вождение в Кыргызстане за неделю задержали 268 водителей

За неделю, с 29 сентября по 5 октября 2025 года, в Кыргызстане выявили 23 тысячи 644 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.
По предварительным данным, сотрудники управления выявили следующие нарушения:
управление транспортными средствами без документов — 1 тысяча 349;
вождение в нетрезвом виде — 268;
незаконная тонировка стекол транспортных средств — 204;
нарушение правил дорожного движения с участием пешеходов — 892;
нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 948;
лихачество — 20;
превышение установленной скорости — 3 тысячи 899;
управление транспортным средством с поддельным номерным знаком — 11;
прочие нарушения правил дорожного движения — 10 тысяч 142;
На штрафные стоянки отправили 2 тысячи 911 транспортных средств за различные нарушения правил дорожного движения.