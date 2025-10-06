За пьяное вождение в Кыргызстане за неделю задержали 268 водителей

За неделю, с 29 сентября по 5 октября 2025 года, в Кыргызстане выявили 23 тысячи 644 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, сотрудники управления выявили следующие нарушения:

управление транспортными средствами без документов — 1 тысяча 349;

вождение в нетрезвом виде — 268;

незаконная тонировка стекол транспортных средств — 204;

нарушение правил дорожного движения с участием пешеходов — 892;

нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 948;

лихачество — 20;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 899;

управление транспортным средством с поддельным номерным знаком — 11;

прочие нарушения правил дорожного движения — 10 тысяч 142;

На штрафные стоянки отправили 2 тысячи 911 транспортных средств за различные нарушения правил дорожного движения.