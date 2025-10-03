В Бишкеке водитель эвакуатора грубо нарушил ПДД

В Бишкеке зафиксирован случай грубого нарушения Правил дорожного движения. Водитель эвакуатора проигнорировал дорожный знак и продолжил движение, несмотря на то, что ему навстречу двигалась автомашина управления Патрульной службы милиции. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, патрульные сотрудники не останавливали эвакуатор на месте, чтобы не создавать дополнительную аварийную ситуацию. Однако нарушение зафиксировано, а позже в социальных сетях появилось видео с этим фактом, вызвавшее широкий общественный резонанс.

По данному факту в отношении водителя эвакуатора составлен соответствующий протокол о правонарушении.

Руководство столичного УПСМ подчеркивает, что закон един для всех. Независимо от вида транспорта или выполняемой работы, каждый водитель обязан строго соблюдать ПДД.