11:15
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Происшествия

В Бишкеке водитель эвакуатора грубо нарушил ПДД

В Бишкеке зафиксирован случай грубого нарушения Правил дорожного движения. Водитель эвакуатора проигнорировал дорожный знак и продолжил движение, несмотря на то, что ему навстречу двигалась автомашина управления Патрульной службы милиции. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, патрульные сотрудники не останавливали эвакуатор на месте, чтобы не создавать дополнительную аварийную ситуацию. Однако нарушение зафиксировано, а позже в социальных сетях появилось видео с этим фактом, вызвавшее широкий общественный резонанс.

По данному факту в отношении водителя эвакуатора составлен соответствующий протокол о правонарушении.

Руководство столичного УПСМ подчеркивает, что закон един для всех. Независимо от вида транспорта или выполняемой работы, каждый водитель обязан строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345833/
просмотров: 492
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Бишкека на правительственной трассе водитель устроил дрифт
В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД
До конца года в Кыргызстане заработают все камеры фиксации нарушений ПДД
Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Более 23 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за одну неделю
Бишкек — Чолпон-Ата. Камеры фиксации ПДД повышают безопасность на дорогах
Водитель оштрафован на 35 тысяч сомов за автохулиганство и незаконную тонировку
В Жайылском районе за автохулиганство оштрафован водитель эвакуатора
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются дожди, снег и&nbsp;заморозки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на&nbsp;Иссык-Куле раскрыло МВД Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На&nbsp;Иссык-Куле изнасиловали и&nbsp;убили девушку. Подозреваемый задержан На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
В&nbsp;Кыргызстане разоблачили &laquo;положенца&raquo;, скрывавшегося в&nbsp;психиатрической клинике В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
3 октября, пятница
11:11
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыр...
11:08
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
11:06
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября
10:58
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов