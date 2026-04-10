В Бишкеке за три часа эвакуировали 37 неправильно припаркованных автомобилей

В Бишкеке прошел очередной рейд по борьбе с нарушениями правил парковки: всего за три часа — с 06.00 до 9.00 — на штрафстоянку отправили 37 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Рейд организовали для повышения безопасности дорожного движения и устранения хаотичной парковки. Нарушения фиксировались в местах, запрещенных дорожными знаками, а также у мусорных контейнеров и на остановках общественного транспорта.
- За парковку на зеленых зонах составлено 7 протоколов на сумму 38 тысяч 500 сомов.
- За стоянку у контейнерных площадок — 2 протокола на 6 тысяч сомов.
В мэрии напомнили, что подобные рейды проводятся на постоянной основе, и призвали водителей строго соблюдать правила.