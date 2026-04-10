11:08
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

В Бишкеке за три часа эвакуировали 37 неправильно припаркованных автомобилей

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке прошел очередной рейд по борьбе с нарушениями правил парковки: всего за три часа — с 06.00 до 9.00 — на штрафстоянку отправили 37 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Рейд организовали для повышения безопасности дорожного движения и устранения хаотичной парковки. Нарушения фиксировались в местах, запрещенных дорожными знаками, а также у мусорных контейнеров и на остановках общественного транспорта.

  • За парковку на зеленых зонах составлено 7 протоколов на сумму 38 тысяч 500 сомов.
  • За стоянку у контейнерных площадок — 2 протокола на 6 тысяч сомов.

В мэрии напомнили, что подобные рейды проводятся на постоянной основе, и призвали водителей строго соблюдать правила.

Штраф за неправильную парковку составляет 1 тысячу сомов. При этом оформление протокола на месте обходится в 300 сомов, услуги эвакуатора — 1 тысяча 600 сомов, а за парковку на зеленой зоне предусмотрен штраф в размере 5 тысяч 500 сомов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369805/
просмотров: 301
Версия для печати
