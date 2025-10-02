17:55
Происшествия

«Он не имеет права жить и дышать»: родные убийцы Айсулуу требуют высшей меры

Родные подозреваемого в убийстве Айсулуу публично поддержали требование родителей девушки о самой строгой мере наказания. Об этом стало известно из видеообращения матери и дяди обвиняемого.

Мать подозреваемого в обращении отметила, что в момент трагедии находилась в Бишкеке и узнала о случившемся позже.

«Сын был на Иссык-Куле, я была в Бишкеке. Узнали это позже. У меня нет слов. У меня болит сердце. Я очень переживаю», — сказала она.

По словам женщины, другого выхода, кроме как согласиться с требованием родителей Айсулуу о высшей мере наказания, нет: «То, что запрашивают родители Айсулуу, — самую высокую меру. Я тоже за нее прошу. Так и должно быть».

Дядя подозреваемого также заявил, что не может осознать произошедшее: «Мы тоже просим у властей применить наивысшую меру наказания. Он не имеет права жить в этом мире. Даже дышать не имеет права».

Напомним, Садыр Жапаров поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей и изнасилование с убийством женщин.

Такое заявление глава государства сделал после смерти жительницы Каракола 2008 года рождения. Айсулуу пропала 27 сентября, а позже ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения — задержан в Бишкеке.
