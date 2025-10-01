В Тюмени осудили кыргызстанца, незаконно пересекшего границу России

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор гражданину Кыргызстана, незаконно пересекшему границу России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

По ее данным, подсудимый ранее был выдворен из РФ с запретом на въезд сроком на 5 лет. Однако в 2022 году он сменил установочные данные, получил новый паспорт и через пункт пропуска аэропорта «Рощино» вновь въехал в Россию.

На суде мужчина полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. С учетом обстоятельств ему назначено наказание — 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.