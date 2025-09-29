19:20
Происшествия

Более 350 пьяных водителей поймали на дорогах Кыргызстана за неделю

С 22 по 28 сентября в Кыргызстане зафиксировали 25 тысяч 590 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения.

По ее данным, среди выявленных нарушений:

  • вождение в состоянии опьянения — 355;

  • управление транспортными средствами без соответствующих документов — 1 тысяча 668;

  • незаконная тонировка стекол — 191;

  • нарушения ПДД с участием пешеходов — 1 тысяча 329;

  • нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 19;

  • лихачество — 23;

  • превышение установленной скорости — 4 тысячи 202;

  • управление транспортом с поддельным номерным знаком — 6;

  • иные нарушения ПДД — 13 тысяч 797.

В результате 2 тысячи 817 транспортных средств помещены на штрафные стоянки.
