Более 350 пьяных водителей поймали на дорогах Кыргызстана за неделю

С 22 по 28 сентября в Кыргызстане зафиксировали 25 тысяч 590 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения.
По ее данным, среди выявленных нарушений:
-
вождение в состоянии опьянения — 355;
-
управление транспортными средствами без соответствующих документов — 1 тысяча 668;
-
незаконная тонировка стекол — 191;
-
нарушения ПДД с участием пешеходов — 1 тысяча 329;
-
нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 19;
-
лихачество — 23;
-
превышение установленной скорости — 4 тысячи 202;
-
управление транспортом с поддельным номерным знаком — 6;
-
иные нарушения ПДД — 13 тысяч 797.
В результате 2 тысячи 817 транспортных средств помещены на штрафные стоянки.