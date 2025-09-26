17:36
Происшествия

Убийство Айзирек Эралиевой. Блогера Айбека Уланова освободили из-под стражи

Блогера Айбека Уланова, арестованного по уголовному делу о разжигании вражды, освободили из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров в социальный сетях.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч сомов. При этом Уланов имеет право подать апелляцию, если будет несогласен с решением суда», — добавил Шердор Абдыкапаров.

Напомним, 5 июня следственный судья Свердловского районного суда Бишкека вынес постановление об аресте блогера Айбека Уланова с содержанием в СИЗО-1 столицы, было возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. Поводом для задержания послужила его публикация на платформе Threads с арт-картинкой погибшей от рук мужа Айзирек Эралиевой и подписью, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что брат блогера также был задержан за угрозы адвокату Шердору Абдыкапарову.

Айзирек Эралиева убил супруг 26 мая в Кара-Кульджинском районе Ошской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР, подозреваемый находится под стражей. У погибшей остались пятеро детей.
