Членов транснациональной преступной группы задержали в Бишкеке

В результате масштабной спецоперации в Бишкеке задержали членов транснациональной преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 262 (создание преступного сообщества или участие в нем) УК КР, установлено, что граждане Кыргызской Республики и иностранных государств создали международное преступное сообщество.

Находясь на территории Кыргызстана, они организовали кол-центры и занимались мошенничеством, осуществляя звонки гражданам США, Канады и стран Европы.