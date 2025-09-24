В Иссык-Кульской области изъяли 6 килограммов наркотиков и оружие

В Иссык-Кульской области пресекли деятельность наркогруппировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков в городе Балыкчи. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, граждане Т.Э.Ж. и Ж.у.Э. на постоянной основе перевозили наркотические средства из Иссык-Кульского района в Балыкчи, где кустарным способом производили наркотическую продукцию.
В ходе следственных мероприятий их задержали. В результате обыска изъяли 6 килограммов наркотиков, оборудование для их изготовления и незарегистрированное огнестрельное оружие модели ТОЗ-8.
Задержанных водворили в следственный изолятор города Каракола на два месяца. Ведется следствие.