Подозреваемых в вымогательстве, угрожавших расправой, задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали двоих молодых людей, подозреваемых в систематическом вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
Факт зарегистрирован по статье 208 (вымогательство) УК КР.
Оперативники УУР ГУВД Бишкека задержали подозреваемых — У.Ж., 2000 года рождения, и К.Ч., 2004 года рождения. Их поймали в одном из заведений общественного питания на пересечении улиц Чуй и Исанова при получении 20 тысяч сомов. Молодых людей водворили в ИВС.
В ходе следствия установлено, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности.
Расследование продолжается.