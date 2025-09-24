Подозреваемых в вымогательстве, угрожавших расправой, задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали двоих молодых людей, подозреваемых в систематическом вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По данным милиции, 16 сентября в органы обратился житель столицы. Он заявил, что 13 сентября двое парней представились людьми ныне покойного криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз. Они потребовали 30 тысяч сомов, а позже уже 100 тысяч. Злоумышленники пригрозили сжечь дом и машину заявителя, а также убить его в случае обращения в милицию.

Факт зарегистрирован по статье 208 (вымогательство) УК КР.

Оперативники УУР ГУВД Бишкека задержали подозреваемых — У.Ж., 2000 года рождения, и К.Ч., 2004 года рождения. Их поймали в одном из заведений общественного питания на пересечении улиц Чуй и Исанова при получении 20 тысяч сомов. Молодых людей водворили в ИВС.

В ходе следствия установлено, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности.

Расследование продолжается.