Происшествия

Отца Илона Маска обвиняли в сексуализированном насилии над детьми

Отца Илона Маска обвиняли в сексуализированном насилии над детьми, пишет Meduza со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, предполагаемые инциденты, в которых обвиняли бизнесмена Эррола Маска, происходили с 1993 по 2023 год в Южной Африке и в Калифорнии.

Всего о сексуализированном насилии со стороны Эррола Маска рассказывали пять его родных и приемных детей.

Согласно материалам полиции, против Эррола Маска велись три официальных расследования. Два из них закрыли, что стало с третьим, не уточняется.

Это в том числе стало причиной, по которой Илон Маск разорвал отношения с отцом.

Илон Маск пытался оформить опеку над единокровными сестрами, чтобы оградить их от отца, а также помогал деньгами мачехе (в том числе после ее развода с Эрролом) и ее дочери.
