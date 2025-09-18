В Джалал-Абадской области за поборы и взяточничество уволили директоров школ

В Джалал-Абадской области за поборы и взяточничество уволили директоров нескольких школ. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, директора школ № 4 имени Н.Бримкулова Токтогульского района, № 2 имени Ч.Айтматова Сузакского района и № 65 имени А.Юнусова Сузакского района занимались принудительными поборами с учителей под предлогом «для нужд школы», систематически получали взятки за трудоустройство, организовывали незаконную выдачу аттестатов выпускникам, находившимся в трудовой миграции в России.

Кроме того, директора школ № 94 и 4 Сузакского района уволены за организацию аналогичных незаконных поборов с учителей и коррупционных схем.

В рамках расследования уголовного дела задержана директор школы № 2. Она попыталась дать взятку сотруднику спецслужбы в размере 500 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений в школе.