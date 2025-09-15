22:42
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Происшествия

Герой документалки Netflix «Аферист из Tinder» Саймон Леваев задержан в Батуми

Фото из интернета

О задержании Леваева сообщили грузинские и израильские издания, пишет Meduza.

МВД Грузии подтвердило, что уроженец Израиля находился в розыске по линии Интерпола и был задержан полицией в аэропорту Батуми.

Саймон Леваев (настоящее имя Шимон Хают) — уроженец Израиля, которому посвящен документальный фильм Netflix «Аферист из Tinder».

Он несколько раз подделывал паспорта и чеки и бежал в Европу, чтобы избежать ареста, сообщает Русская служба «Би-би-си». Хают искал потенциальных жертв в Тinder, выдавал себя за сына алмазного магната Льва Левиева. Он дарил женщинам роскошные подарки, а после говорил, что ему грозит большая опасность и просил помочь ему деньгами. У своих жертв он выманил порядка $10 миллионов.

В 2019 Интерпол задержал Леваева в Греции после использования поддельного паспорта. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы в Израиле за мошенничество, но он вышел на свободу через пять месяцев из-за пандемии коронавируса. Сам Леваев отрицал обвинения.

В 2025 году он запустил свою криптовалюту TIND и анонсировал выход своей автобиографии The story behind the man.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343621/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали иностранца, занимавшегося интернет-мошенничеством
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»
В Перми мошенники выдавали себя за кыргызстанцев, чтобы открыть в банке счета
Осторожно, мошенники! Таможня предупреждает о создании липового Telegram-канала
Подозреваемого в серии мошенничеств задержали в Чуйской области
О мошенниках, рассылающих фейковые сообщения, предупредило Минприроды КР
Внимание! Неизвестная женщина обзванивает кыргызстанцев от имени Минэкономики
МВД предупреждает: в интернете появились фейковые видео с участием милиционеров
В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами
Популярные новости
Землетрясение произошло возле Бишкека Землетрясение произошло возле Бишкека
Жестокое нападение в&nbsp;Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и&nbsp;сотрясение Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
Землетрясение, произошедшее сегодня в&nbsp;Кыргызстане, ощутили и&nbsp;жители Казахстана Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
О&nbsp;попытке штурма дома в&nbsp;Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
22:41
В России вступил в силу безвизовый режим с Китаем В России вступил в силу безвизовый режим с Китаем
22:25
Конор Макгрегор передумал баллотироваться в президенты Ирландии
22:02
Герой документалки Netflix «Аферист из Tinder» Саймон Леваев задержан в Батуми
21:47
Транспортный коллапс на «Дордое». Виноват затор, ответили в мэрии Бишкека
21:26
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России