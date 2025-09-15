Герой документалки Netflix «Аферист из Tinder» Саймон Леваев задержан в Батуми

О задержании Леваева сообщили грузинские и израильские издания, пишет Meduza.

МВД Грузии подтвердило, что уроженец Израиля находился в розыске по линии Интерпола и был задержан полицией в аэропорту Батуми.

Саймон Леваев (настоящее имя Шимон Хают) — уроженец Израиля, которому посвящен документальный фильм Netflix «Аферист из Tinder».

Он несколько раз подделывал паспорта и чеки и бежал в Европу, чтобы избежать ареста, сообщает Русская служба «Би-би-си». Хают искал потенциальных жертв в Тinder, выдавал себя за сына алмазного магната Льва Левиева. Он дарил женщинам роскошные подарки, а после говорил, что ему грозит большая опасность и просил помочь ему деньгами. У своих жертв он выманил порядка $10 миллионов.

В 2019 Интерпол задержал Леваева в Греции после использования поддельного паспорта. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы в Израиле за мошенничество, но он вышел на свободу через пять месяцев из-за пандемии коронавируса. Сам Леваев отрицал обвинения.

В 2025 году он запустил свою криптовалюту TIND и анонсировал выход своей автобиографии The story behind the man.