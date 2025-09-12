Государству возвращен стратегический объект на реке Аспаре

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Панфиловского района Чуйской области, установлено, что на окраине села Чолок-Арык, в приграничной зоне между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, стратегически важный объект — служебный дом главного водораспределительного пункта реки Аспары и прилегающий к нему земельный участок площадью 2 тысячи 749 квадратных метров — были незаконно реализованы третьим лицам всего за 38 тысяч 900 сомов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото ГП. Стратегический объект

По ее данным, в результате принятых прокурорских мер служебный дом и земельный участок, рыночная стоимость которых составляет 27,9 миллиона сомов, возвращены на баланс государства.