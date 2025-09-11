11:56
Происшествия

Гражданина Казахстана объявили в розыск по факту финансирования ОПГ Кольбаева

Государственный комитет национальной безопасности сообщил, что по факту финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) в розыск объявили гражданина Казахстана Камалутина Халикова.

По данным спецслужб, он является президентом Федерации бокса Карагандинской области, владеет активами в строительной сфере, ранее привлекался к уголовной ответственности за организацию ОПГ на территории РК и занимался контрабандой товаров из Кыргызстана в Казахстан.

Следствие установило, что Камалутин Халиков, зная о преступной деятельности Камчыбека Асанбека, его неоднократных судимостях за убийство, похищение человека и организацию преступного сообщества, вступил с ним в контакт с целью получения покровительства в КР для совместных бизнес-проектов.

Отмечается, что Камалутин Халиков неоднократно встречался с Камчыбеком Асанбеком в центре отдыха «Барс» в Иссык-Кульской области.

Постановлением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Камалутина Халикова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.
