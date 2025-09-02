Жерар Депардье снова предстанет перед судом по делу об изнасиловании

76-летний французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом по делу об изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Издание напоминает, что в мае суд во Франции признал Депардье виновным в сексуализированном насилии против двух женщин.

Судебный следователь, который вел это дело, принял решение о передаче его в Парижский уголовный суд. Об этом агентству AFP сообщила адвокат актрисы Карин Дюррье-Дибольт. Французская прокуратура подтвердила «Би-би-си» информацию.

Жерар Депардье находится под следствием по этому делу с декабря 2020 года. Шарлотта Арну обвинила актера в двух случаях изнасилования, совершенных в его парижском доме в августе 2018-го.

Депардье отрицает обвинения, заявляя, что его отношения с Арну были добровольными.

Шарлотта Арну сказала AFP, что чувствует облегчение «после семи лет ужаса и ада».