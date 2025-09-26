17:35
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным Суданом и Багамами

Фото МИД КР

Кыргызстан расширил свое дипломатическое присутствие в мире, установив отношения одновременно с двумя странами на разных континентах. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

В Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев 25 сентября подписал совместные коммюнике с министрами иностранных дел Южного Судана и Багамских островов.

Встреча с главой МИД Южного Судана Мондэем Семайя Кумби была посвящена установлению и активизации политического диалога, а также взаимодействию в рамках ООН. Министр Кулубаев пригласил коллегу с визитом в Кыргызстан, выразив уверенность, что это заложит основу для укрепления двусторонних отношений.

В тот же день состоялась церемония подписания коммюнике с министром иностранных дел Багамских островов Фредериком Одли Митчеллом. Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма, устойчивого развития и финансов. Особое внимание уделили изменению климата, где стороны выразили намерение совместно продвигать инициативы по защите экосистем и переходу к зеленой экономике.

В обоих случаях стороны подчеркнули, что установление дипломатических отношений является отправной точкой для развития взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345063/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
В Судане жители Эль-Фашира вынуждены есть корм для животных, чтобы выжить
По меньшей мере 1 тысяча человек погибли в результате оползня в Судане
Кыргызстан и Багамские острова намерены установить дипломатические отношения
Крушение самолета в Судане: Садыр Жапаров поручил усилить контроль в авиации
Reuters: Сбитый самолет Ил-76 снабжал армию Судана в осажденном Эль-Фашире
МИД КР прокомментировал найденные документы на месте авиакатастрофы в Судане
В Судане сбили самолет Ил-76. Причем здесь Кыргызстан?
Авиаудар по резиденции ОАЭ в Судане: МИД Кыргызстана выразил обеспокоенность
Попал в аварию в первый же день — впечатления Вайла из Судана о Бишкеке
Судан, Индия, Армения... Урмат Кушчубеков о жизни и работе «на чемоданах»
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
26 сентября, пятница
17:17
Убийство Айзирек Эралиевой. Блогера Айбека Уланова освободили из-под стражи Убийство Айзирек Эралиевой. Блогера Айбека Уланова осво...
17:12
Из-за утечки воды в туннеле в Бангкоке обрушилась дорога
16:57
«Следы ледника»: мультфильм о снежном барсе впервые показали в Бишкеке
16:47
В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
16:45
Пробки в Бишкеке. Как «умные» системы разгружают дороги в городе