Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным Суданом и Багамами

Кыргызстан расширил свое дипломатическое присутствие в мире, установив отношения одновременно с двумя странами на разных континентах. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

В Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев 25 сентября подписал совместные коммюнике с министрами иностранных дел Южного Судана и Багамских островов.

Встреча с главой МИД Южного Судана Мондэем Семайя Кумби была посвящена установлению и активизации политического диалога, а также взаимодействию в рамках ООН. Министр Кулубаев пригласил коллегу с визитом в Кыргызстан, выразив уверенность, что это заложит основу для укрепления двусторонних отношений.

В тот же день состоялась церемония подписания коммюнике с министром иностранных дел Багамских островов Фредериком Одли Митчеллом. Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма, устойчивого развития и финансов. Особое внимание уделили изменению климата, где стороны выразили намерение совместно продвигать инициативы по защите экосистем и переходу к зеленой экономике.

В обоих случаях стороны подчеркнули, что установление дипломатических отношений является отправной точкой для развития взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.