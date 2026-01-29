При обрушении золотодобывающего рудника в Судане погибли не менее 13 человек.

ЧП произошло в штате Южный Кордофан на юге страны, сообщила Суданская компания минеральных ресурсов, осуществляющая государственный надзор за горнодобывающей деятельностью.

Как сообщается на ее официальной странице в Facebook, произошло обрушение пяти заброшенных шахтных стволов на руднике «Ум-Факрун» в населенном пункте Абу-Джубайха.

Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что группа шахтеров пробралась на закрытую территорию, решив заняться нерегулируемой добычей полезных ископаемых. Они повредили опорные конструкции шахт, что привело к обвалу породы.