09:57
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Происшествия

При обрушении золотодобывающего рудника в Судане погибли не менее 13 человек

При обрушении золотодобывающего рудника в Судане погибли не менее 13 человек.

ЧП произошло в штате Южный Кордофан на юге страны, сообщила Суданская компания минеральных ресурсов, осуществляющая государственный надзор за горнодобывающей деятельностью.

Как сообщается на ее официальной странице в Facebook, произошло обрушение пяти заброшенных шахтных стволов на руднике «Ум-Факрун» в населенном пункте Абу-Джубайха.

Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что группа шахтеров пробралась на закрытую территорию, решив заняться нерегулируемой добычей полезных ископаемых. Они повредили опорные конструкции шахт, что привело к обвалу породы.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359691/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным Суданом и Багамами
В Судане жители Эль-Фашира вынуждены есть корм для животных, чтобы выжить
По меньшей мере 1 тысяча человек погибли в результате оползня в Судане
Город Буритикупу (Бразилия) уходит под землю: объявлен режим ЧС
В Баткенской области спасли работников, оставшихся в шахте после утечки газа
Крушение самолета в Судане: Садыр Жапаров поручил усилить контроль в авиации
Reuters: Сбитый самолет Ил-76 снабжал армию Судана в осажденном Эль-Фашире
МИД КР прокомментировал найденные документы на месте авиакатастрофы в Судане
В Судане сбили самолет Ил-76. Причем здесь Кыргызстан?
Авиаудар по резиденции ОАЭ в Судане: МИД Кыргызстана выразил обеспокоенность
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
Дело о&nbsp;беспорядках. Экс-депутата ЖК&nbsp;Шайлообека Атазова отпустили под подписку Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку
В&nbsp;Чуйской области задержан субподрядчик, не&nbsp;выплативший зарплату строителям ГЭС В Чуйской области задержан субподрядчик, не выплативший зарплату строителям ГЭС
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
09:54
Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмостойкого строительства Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмост...
09:49
«Совет мира» не является заменой ООН — Марко Рубио
09:37
При обрушении золотодобывающего рудника в Судане погибли не менее 13 человек
09:29
Кабмин предлагает присваивать иностранцам ПИН прямо на границе
09:25
Более 260 миллиардов сомов находится на руках у населения Кыргызстана