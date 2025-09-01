12:59
Происшествия

Китайцы были пьяны. Подробности инцидента со стрельбой на КПП «Иркештам»

После инцидента на парковке КПП «Иркештам» кыргызско-китайской границы в милицию доставили девять граждан Китая и двух сотрудников службы охраны. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе службы охраны МВД.

Напомним, что в Сети распространилось видео, на котором несколько иностранцев ведут себя агрессивно и нападают на милиционера, в результате чего правоохранитель сделал несколько выстрелов в воздух.

«Накануне, 31 августа, на автостоянке КПП «Иркештам» в селе Нура Алайского района во время разъяснительной работы сотрудниками Юго-Восточной службы охраны МВД с водителями грузовых автомобилей из Китая возникли разногласия, переросшие в ссору. В результате один из работников охраны из табельного огнестрельного оружия произвел три предупредительных выстрела в воздух», — рассказали в милиции.

В итоге в ОВД Алайского района доставили девять граждан КНР и двух сотрудников службы охраны МВД. Телесных повреждений ни у кого не выявлено. Но при проверке установлено, что шестеро иностранцев были в алкогольном опьянении.

Назначены все необходимые экспертизы, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341735/
просмотров: 495
