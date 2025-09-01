На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милиционера. Он стрелял в воздух

В Сети распространилось видео, на котором несколько иностранцев ведут себя агрессивно, кричат и нападают на милиционера. В конце ролика правоохранитель стреляет в воздух.

По данным источника в милиции, инцидент произошел накануне, 31 августа, на парковке КПП «Иркештам» кыргызско-китайской границы. Отмечается, что граждане Китая, перевозившие груз в Кыргызстан, агрессивно отреагировали на замечания сотрудника службы охраны МВД и напали на него, в результате чего правоохранитель был вынужден открыть огонь в воздух.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ошской области. На данный момент проводятся разбирательства.