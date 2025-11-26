11:08
В Бишкеке при содействии РФ откроют Центр противодействия биологическим угрозам

В Бишкеке при содействии России откроют Центр противодействия биологическим угрозам. Об этом сегодня журналистам сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

По ее словам, нужно быть готовыми к отражению любых эпидемиологических угроз. Она добавила, что Россия обучила более 150 кыргызстанских специалистов для работы в мобильных лабораториях.

Анна Попова находится в КР в составе делегации РФ, прибывшей в рамках государственного визита президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщал, что Россия профинансирует открытие в Кыргызстане современной лаборатории для развития биобезопасности.  

Строительство лаборатории запланировано в рамках подписанного во время визита президента Владимира Путина в КР в октябре 2023 года правительствами двух стран меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352292/
