Самый большой сапфир в мире нашли на Шри-Ланке — 3 тысячи 563 карата

Крупнейший в мире фиолетовый звездчатый сапфир весом 3 тысячи 563 карата представили в Шри-Ланке. Стоимость драгоценного камня оценивают как минимум в $300 миллионов, сообщает Associated Press.

Сапфир получил название «Звезда чистой земли» и является самым крупным зарегистрированным натуральным фиолетовым звездчатым сапфиром в мире. 

«Сапфир демонстрирует четко выраженный астеризм. У него шестилучевой астеризм. Это что-то особенное, не похожее на все остальные камни», — отметил консультант-геммолог Ашан Амарасингхе.

Отполированный драгоценный камень принадлежит Star of Pure Land Team, участники которой предпочли остаться анонимными из соображений безопасности. По словам одного из владельцев, сапфир нашли в 2023 году недалеко от города Ратнапура на юго-западе Шри-Ланки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358286/
просмотров: 408
