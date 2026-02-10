Глава Минздрава Кыргызстана провел встречу в Роспотребнадзоре: что обсуждали

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с министром здравоохранения Кыргызстана Каныбеком Досмамбетовым.

«Главы ведомств обсудили совместные проекты в сфере борьбы с инфекционными болезнями, реализуемые Роспотребнадзором уже более 10 лет в КР при поддержке правительства РФ. В частности, благодаря программе по борьбе с чумой, проводимым совместным исследованиям и поставкам российской противочумной вакцины, в Киргизии за последние годы отсутствуют случаи заболевания этой болезнью среди людей», — сообщила пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что проведение кампании по вакцинации взрослого населения КР от гепатита В российской вакциной позволило снизить заболеваемость среди населения республики в три раза. В рамках проекта по борьбе с ВИЧ-инфекцией в республику поставлено 10 мобильных клиник, в которых прошли тестирование на инфекции свыше 250 тысяч человек.

Также на встрече обсуждались перспективы углубления сотрудничества в сфере оперативного реагирования на биологические угрозы. КР выразила интерес к изучению опыта Роспотребнадзора по круглосуточному мониторингу эпидемиологической обстановки за рубежом с использованием системы «Периметр». Эта система, установленная в пунктах пропуска через государственную границу, анализирует эпидемические риски и помогает выявлять прибывающих лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, стороны договорились об укреплении взаимодействия в области подготовки кадров по вопросам эпидемиологии и биологической безопасности.