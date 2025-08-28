13:32
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Происшествия

За дачу взятки задержан старший инспектор таможни «Баткен»

26 августа 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела по факту дачи взятки ГКНБ КР совместно с Гостаможенной службой КР при передаче денежных средств в размере $1 тысячи задержан старший инспектор таможни «Баткен» ГТС КР майор Таможенной службы К.Г.Б.

Задержанный сотрудник Таможенной службы предлагал взятку сотруднику УСБиПК ГТС КР за положительное решение по итогам служебного расследования.

По результатам проведенных следственных действий старшему инспектору таможни «Баткен» ГТС КР майору Таможенной службы К.Г.Б. было предъявлено обвинение по статье 345 части 1 УК КР (дача взятки), согласно статьям 96 и 97 УПК КР он задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341299/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
Осторожно, мошенники! Таможня предупреждает о создании липового Telegram-канала
Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ
Таможенная служба пополнилась сразу 47 новыми сотрудниками
Медицина — это не ресторан и не такси. Медик о чаевых врачам
Вымогательство взятки. ГКНБ задержал еще одного инспектора Счетной палаты
Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
Прекратили дело с изнасилованием девочки. В Кадамджае задержали сотрудников РОВД
Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести Застрявшая на пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. К&nbsp;местонахождению Натальи Наговициной направят дрон Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму Застрявшая на пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму
Бизнес
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
28 августа, четверг
13:18
Евросоюз хочет ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России Евросоюз хочет ввести вторичные санкции против стран, к...
13:14
В Оше по подозрению в вымогательстве задержан сотрудник Военного комиссариата
13:11
Канал незаконной миграции: задержан бывший помощник директора аэропорта Оша
12:54
В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы
12:44
За дачу взятки задержан старший инспектор таможни «Баткен»