За дачу взятки задержан старший инспектор таможни «Баткен»

26 августа 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела по факту дачи взятки ГКНБ КР совместно с Гостаможенной службой КР при передаче денежных средств в размере $1 тысячи задержан старший инспектор таможни «Баткен» ГТС КР майор Таможенной службы К.Г.Б.

Задержанный сотрудник Таможенной службы предлагал взятку сотруднику УСБиПК ГТС КР за положительное решение по итогам служебного расследования.

По результатам проведенных следственных действий старшему инспектору таможни «Баткен» ГТС КР майору Таможенной службы К.Г.Б. было предъявлено обвинение по статье 345 части 1 УК КР (дача взятки), согласно статьям 96 и 97 УПК КР он задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.