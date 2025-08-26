15:56
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Происшествия

В Оше наркоборец задержан при получении взятки

В Ошской области сотрудники ГКНБ совместно с сотрудниками СВР МВД задержали старшего оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что 20 августа майор милиции М.З.У., ссылаясь на то, что в результате анализа в крови У.Т. обнаружены следы употребления им наркотиков. Милиционер потребовал у гражданина У.Т. 40 тысяч сомов за изменение заключения наркологической экспертизы и положительного решения вопроса по делу.

Таким образом, наркоборец был задержан при получении 30 тысяч сомов, после чего его водворили в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341029/
просмотров: 567
Версия для печати
Материалы по теме
Первые курсанты Академии ГКНБ КР приняли воинскую присягу
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
В Балыкчи задержан член ОПГ по прозвищу Веселый. Подозревается в краже
ГКНБ предотвратил незаконную трансформацию более 100 гектаров земли в Узгене
На Иссык-Куле государству возвращены земли бывшего плодсовхоза
В Сузаке задержаны члены запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»
Более тысячи гектаров земли возвращены государству в Жайылском районе
Почти на 7 миллионов сомов изъяли наркотики у владельцев интернет-магазина
В Иссык-Атинском районе изнасиловали 4-летнюю девочку. Задержан подросток
В Нарынской области участок бывшей ТЭЦ передан государству
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
Спасатели прекратили восхождение к&nbsp;российской альпинистке на&nbsp;пике Победы Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. В&nbsp;Сети появилось видео с&nbsp;россиянкой Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. О&nbsp;спасательной операции рассказали в&nbsp;МЧС Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Бизнес
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
26 августа, вторник
15:50
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» внов...
15:39
Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
15:02
Минкультуры прокомментировало дело о нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
14:56
В Бишкеке за завышение цен на мясо оштрафован магазин
14:52
НЦПП признал удовлетворительным содержание заключенных в ИВС ГУВД Бишкека