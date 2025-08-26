В Оше наркоборец задержан при получении взятки

В Ошской области сотрудники ГКНБ совместно с сотрудниками СВР МВД задержали старшего оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.





Установлено, что 20 августа майор милиции М.З.У., ссылаясь на то, что в результате анализа в крови У.Т. обнаружены следы употребления им наркотиков. Милиционер потребовал у гражданина У.Т. 40 тысяч сомов за изменение заключения наркологической экспертизы и положительного решения вопроса по делу.

Таким образом, наркоборец был задержан при получении 30 тысяч сомов, после чего его водворили в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.