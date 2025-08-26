12:47
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Происшествия

В аэропорту Алматы мужчина совершил акт самосожжения: он в тяжелом состоянии

В аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самосожжения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

скриншота с видеозаписи
Фото скриншота с видеозаписи

Инцидент произошел накануне, 25 августа, в терминале «Т-1» аэропорта Алматы.

«Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина доставлен в городскую больницу», — проинформировали в департаменте полиции на транспорте.

Сообщается, что мотивом для поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой.

В городской клинической больнице № 4, куда был госпитализирован пострадавший, сообщили, что он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340995/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Самоподжог в Бишкеке. В милиции рассказали о причинах инцидента
Состояние мужчины, совершившего самоподжог в Бишкеке, крайне тяжелое
Генпрокуратура прокомментировала попытку самосожжения мужчины у своего здания
В милиции рассказали подробности инцидента с попыткой самосожжения мужчины
В Бишкеке возле Генпрокуратуры мужчина совершил самоподжог
Мужчина поджег себя у здания Генпрокуратуры в Бишкеке
Акция протеста в Пригородном. Участницы требуют встречи с премьер-министром
В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
Спасатели прекратили восхождение к&nbsp;российской альпинистке на&nbsp;пике Победы Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. О&nbsp;спасательной операции рассказали в&nbsp;МЧС Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. В&nbsp;Сети появилось видео с&nbsp;россиянкой Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
12:47
Объединение школ в Бишкеке продолжится Объединение школ в Бишкеке продолжится
12:44
Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить
12:40
В Оше улицам присвоили имя казахского поэта Абая Кунанбаева и установят памятник
12:38
Бишкек закрывает старые скотные рынки: все торговцы переезжают на новый базар
12:35
В аэропорту Алматы мужчина совершил акт самосожжения: он в тяжелом состоянии