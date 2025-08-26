В аэропорту Алматы мужчина совершил акт самосожжения: он в тяжелом состоянии

В аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самосожжения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Фото скриншота с видеозаписи

Инцидент произошел накануне, 25 августа, в терминале «Т-1» аэропорта Алматы.

«Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина доставлен в городскую больницу», — проинформировали в департаменте полиции на транспорте.

Сообщается, что мотивом для поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой.

В городской клинической больнице № 4, куда был госпитализирован пострадавший, сообщили, что он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.