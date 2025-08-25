Тренер по боксу со своими учениками избили охранника центра отдыха в Балыкчи. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, инцидент произошел 7 июля 2025 года на международном турнире по боксу.

«Задержан гражданин КР Б.Б.Ш. — состоящий на оперативном учете МВД КР как член ОПГ. Он является тренером по боксу. 7 июля 2025 года в центре отдыха «Грин Сити» в Балыкчи он со своими несовершеннолетними учениками избили охранника центра. Потерпевший ранее обращался в ОВД с заявлением, однако законной реакции со стороны сотрудников милиции не последовало. В настоящее время ГКНБ возбуждено уголовное дело, Б.Б.Ш., Д.Д., К.У.Т., А.Т.А., С.А.Т. и Т.И.А. задержаны и водворены в ИВС ОВД Каракола, ведется следствие», — говорится в сообщении.